Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

16.08.2022 12:57
Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Salimcan Aydın (26) yaşamını yitirdi, arkasında oturan K.S. (20) ise ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Salimcan Aydın (26) yaşamını yitirdi, arkasında oturan K.S. (20) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Küçükboğaz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde giden Salimcan Aydın yönetimindeki 34 EEY 227 plakalı motosiklet ile S.G.'nin kullandığı 41 NY 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Aydın ile arkasında oturan K.S., motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Salimcan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı K.S. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sakarya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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