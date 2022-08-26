Sevkiyat için Rusya'dan geldi, serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı - Son Dakika
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Sevkiyat için Rusya'dan geldi, serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı

26.08.2022 12:00
Sevkiyat için Rusya'dan geldi, serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Rusya'dan sevkiyat için gelen 36 yaşındaki tır şoförünün serinlemek için gerdiği denizden cansız bedeni çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Rusya'dan sevkiyat için gelen 36 yaşındaki tır şoförünün serinlemek için gerdiği denizden cansız bedeni çıktı. Tır şoförünün cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kaybolduğu yerden 200 metre batıda ve denizin 4 metre derinliğinde bulundu.

Olay, Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle liman mevkiinde bulunan tır parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan sevkiyat için gemiyle gelen tır şoförü Sergey Mavliev (36), 5 arkadaşıyla serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra tır şoförü gözden kaybolurken, arkadaşları durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, tır şoförünün cansız bedenini bugün kaybolduğu yerden 200 metre batıda ve denizin 4 metre derinliğinde buldu. Yapılan incelemelerin ardından Mavliev'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır şoförünün cenazesinin Rusya'ya gönderileceği belirtildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sakarya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevkiyat için Rusya'dan geldi, serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevkiyat için Rusya'dan geldi, serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı - Son Dakika
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