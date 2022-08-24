Kepçe takla attı, sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kepçe takla attı, sürücüyü itfaiye kurtardı

24.08.2022 16:40

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yükleyici kepçe takla attı, sürücüsü altında kaldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yükleyici kepçe takla attı, sürücüsü altında kaldı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Kaza, Karasu'nun Kurudere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ağaç kesim çalışması yapan bir firmaya ait Murat S. idaresindeki tomruk yükleyici kepçe, mahallenin girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü kepçe altında kalırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Yüksek gerilim hattı direk inşaatında çalışıyordu, 7 metreden aşağı düştü Yüksek gerilim hattı direk inşaatında çalışıyordu, 7 metreden aşağı düştü Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe takla attı, sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepçe takla attı, sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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