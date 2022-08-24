Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı

24.08.2022 16:54
Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde takla atan tomruk yükleyicinin altında kalan sürücü tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde takla atan tomruk yükleyicinin altında kalan sürücü tedavi altına alındı.

Kurudere Mahallesi'nde seyreden Murat S. idaresindeki ağaç kesim çalışması yapan firmaya ait tomruk yükleyici kepçe, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Takla atan aracın altında kalan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince iş makinesinin altından çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı - Son Dakika
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