Alınan bilgiye göre, Resuller Mahallesi'nde yaşayan amca Ö.D. ile yeğeni Aziz D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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