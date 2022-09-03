Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

03.09.2022 15:12
Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tartıştığı amcası tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tartıştığı amcası tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Resuller Mahallesi'nde yaşayan amca Ö.D. ile yeğeni Aziz D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.D. tabancayla yeğenine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aziz D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aziz D'nin cesedi, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement