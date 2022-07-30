Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar - Son Dakika
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Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar

30.07.2022 00:18
Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar, markette çıkan yangını söndürmek için seferber oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar, markette çıkan yangını söndürmek için seferber oldu. Cam kapıyı kıran vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına müdahale ederek marketi küle dönmekten kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Yangın Karasu'nun Yalı Mahallesi, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkiinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fazıl B.'ye ait olan markette henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar marketin cam kapısını kırarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşlar, ellerindeki yangın tüpleriyle marketi küle dönmekten kurtarırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - SAKARYA

YORUMLAR
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Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar - Son Dakika
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