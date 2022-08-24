Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Bu gece yarısından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Ağustos Pazar günü Karasu- Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi mevkiinde karşıya geçmek isteyen Semiha Erarslan'a (67), Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 AGL 687 plakalı hafif ticari araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, önce Karasu Devlet Hastanesi daha sonrasında da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen Erarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA