Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

24.08.2022 10:56

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Ağustos Pazar günü Karasu- Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi mevkiinde karşıya geçmek isteyen Semiha Erarslan'a (67), Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 AGL 687 plakalı hafif ticari araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, önce Karasu Devlet Hastanesi daha sonrasında da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen Erarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada
Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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