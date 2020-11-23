Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki Kara-Suu ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki Kara-Suu ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü

23.11.2020 09:23
Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki Kara-Suu ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesi ile Kırgızistan'ın Oş ili Kara-Suu ilçesi arasında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyelerince kardeş şehir protokolü imzalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi ile Kırgızistan'ın Oş ili Kara-Suu ilçesi arasında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyelerince kardeş şehir protokolü imzalandı.

Karasu Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Karasu Belediye Başkan Vekili Sabri Aslanbay, iki şehrin kardeşlik bağıyla bağlanmasının kendileri ve Türk dünyası için çok kıymetli bir adım olduğunu belirterek, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültürü destekleyecek ortak projeler yapmayı arzuladıklarını söyledi.

Kara-Suu Belediye Başkanı Lolobaev Adıl Manasoviç de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı geçiren Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bundan sonra kardeşlik ilişkilerini başlatıp başarılı şekilde çalışmayı ümit ettiklerini dile getiren Manasoviç, tüm heyeti ülkelerine davet etti.

"İki milletin tarihsel olarak güçlü bağları var"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ise Türkiye'deki bazı yerleşim alanlarının Kırgızistan'daki yerleşim yerleriyle aynı ismi taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tarihimizde atalarımız göçerken yer isimlerini de götürmüşler. Bu, iki milletin tarihsel olarak güçlü bağlarının olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Sakarya'ya yapılan ziyarette Karasu ile Kara-Suu'nun isimleri aynı, belediyelerimizi 'kardeş belediye' yapalım düşüncesi doğmuştu. Kısmet bugüneymiş, gerekli yazışmaları tamamladık. İki belediyemiz için de hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından taraflar arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Karasu Belediye Başkanı Sarı da imza törenine rahatsızlığı nedeniyle telekonferansla katılım sağladı.

Heyet, daha sonra Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'yı da ziyaret etti.

Kırgızistan, Sakarya, Karasu, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki Kara-Suu ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Cerrahpaşa'da yangın! Çok sayıda hasta dumandan etkilendi MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı
Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
09:11
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak         
08:35
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Sokak ortasında husumetlisiyle karşılaşan vatandaş, ayağından vuruldu Sokak ortasında husumetlisiyle karşılaşan vatandaş, ayağından vuruldu         
04:22
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 09:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki Kara-Suu ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei