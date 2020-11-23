Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki Kara-Suu ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesi ile Kırgızistan'ın Oş ili Kara-Suu ilçesi arasında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyelerince kardeş şehir protokolü imzalandı.

Karasu Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Karasu Belediye Başkan Vekili Sabri Aslanbay, iki şehrin kardeşlik bağıyla bağlanmasının kendileri ve Türk dünyası için çok kıymetli bir adım olduğunu belirterek, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültürü destekleyecek ortak projeler yapmayı arzuladıklarını söyledi.

Kara-Suu Belediye Başkanı Lolobaev Adıl Manasoviç de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı geçiren Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bundan sonra kardeşlik ilişkilerini başlatıp başarılı şekilde çalışmayı ümit ettiklerini dile getiren Manasoviç, tüm heyeti ülkelerine davet etti.

"İki milletin tarihsel olarak güçlü bağları var"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ise Türkiye'deki bazı yerleşim alanlarının Kırgızistan'daki yerleşim yerleriyle aynı ismi taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tarihimizde atalarımız göçerken yer isimlerini de götürmüşler. Bu, iki milletin tarihsel olarak güçlü bağlarının olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Sakarya'ya yapılan ziyarette Karasu ile Kara-Suu'nun isimleri aynı, belediyelerimizi 'kardeş belediye' yapalım düşüncesi doğmuştu. Kısmet bugüneymiş, gerekli yazışmaları tamamladık. İki belediyemiz için de hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından taraflar arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Karasu Belediye Başkanı Sarı da imza törenine rahatsızlığı nedeniyle telekonferansla katılım sağladı.

Heyet, daha sonra Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'yı da ziyaret etti.