Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Cahit Yörük tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kutlama mesajı okundu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kaynarca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı Kaynarca'da kutlandı - Son Dakika

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