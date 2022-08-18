Sakarya'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 fındık işçisi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 fındık işçisi yaralandı

18.08.2022 20:42
Sakarya'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 fındık işçisi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen R.T'nin kullandığı 54 AAZ 601 plakalı traktörün römorku, Başoğlu Mahallesi Camitepe mevkisinde yol kenarına devrildi.

Römorktakilerin yola savrulduğu kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Traktörün römorkunda 23 kişinin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 fındık işçisi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 fındık işçisi yaralandı - Son Dakika
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