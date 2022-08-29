Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, iki komşu arasında tarla sınırı ihlali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Dudu Mahallesi'nde 54 yaşındaki A.S. ile 75 yaşındaki R.S. arasında tarla sınırı ihlali nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, A.S, R.S'yi tarım aleti diye tabir edilen orakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay sonrası hastaneye kaldırılan R.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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