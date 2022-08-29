Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı - Son Dakika
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Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı

29.08.2022 14:30
Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, iki komşu arasında tarla sınırı ihlali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, iki komşu arasında tarla sınırı ihlali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Dudu Mahallesi'nde 54 yaşındaki A.S. ile 75 yaşındaki R.S. arasında tarla sınırı ihlali nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, A.S, R.S'yi tarım aleti diye tabir edilen orakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan R.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı - Son Dakika
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