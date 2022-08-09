Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

09.08.2022 16:10
Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Kulaklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nihat Özçelik'ten (78) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Binanın 3. katındaki eve merdivenli araç yardımıyla giren itfaiye erleri, yaşlı adamı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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