Kaza, Başoğlu Mahallesi Körük Sokak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.T. idaresindeki 54 AAZ 601 plakalı traktörün römorku devrildi. Meydana gelen kazada römorkta bulunan 7 mevsimlik tarım işçisi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorku devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

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