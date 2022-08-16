Kaynarca'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaynarca'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

16.08.2022 18:40
Kaynarca'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaynarca yönünden Ferizli'ye giden M.A. yönetimindeki 54 AET 223 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.Ş. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya giren otomobilin sürücüsü ile eşi Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Marmara Depremi'nin 23. yılı Marmara Depremi'nin 23. yılı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Ferizli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kaynarca'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement