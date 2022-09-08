Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle kendini yaraladı - Son Dakika
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Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle kendini yaraladı

08.09.2022 21:04
Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle kendini yaraladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde önüne çıkan yılandan korktuğu için elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde önüne çıkan yılandan korktuğu için elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Güven Mahallesi'nde yaşayan B.A. (18), Balcılar Sokak mevkisinde yürüdüğü sırada önüne yılan çıktı.

Gencin yılandan korkarak panik yapması sonucu elindeki tüfek kazara ateş aldı, saçmalar koluna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, cerrahi müdahale için Kocaeli'ye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle kendini yaraladı - Son Dakika

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