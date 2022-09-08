Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan genç, cerrahi müdahale için Kocaeli 'ye sevk edildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle kendini yaraladı - Son Dakika

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