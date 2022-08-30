Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı

30.08.2022 12:12
Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarla sınırı ihlali iddiasıyla çıkan kavgada komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarla sınırı ihlali iddiasıyla çıkan kavgada komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Dudu Mahallesi'nde dün çıkan kavgada R.S'yi (75) tarım aleti diye tabir edilen orakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.S'nin (54) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı R.S'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500
Büyük Zafer'in 100. yılı Kaynarca'da kutlandı Büyük Zafer'in 100. yılı Kaynarca'da kutlandı 'Teknolojik Tayfa' Sakarya'da çocuklarla buluştu 'Teknolojik Tayfa' Sakarya'da çocuklarla buluştu
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:12:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement