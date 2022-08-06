Olay, saat 17.15 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Şırnak 'ın Cizre ilçesinden fındık bahçelerinde çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaali ilçesine gelen Nahide Gök, denize girdi. Dalgalara kapılan Nahide Gök, gözden kayboldu. Yaklaşık 15 dakika denizde arama yapan cankurtaranlar Nahide Gök'ü sudan çıkardı. Günlük kıyafetleriyle denize girdiği görülen Nahide Gök'e sahilde bulunan sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kocaali Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Nahide Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dalgalara kapılan mevsimlik işçi Nahide, boğuldu - Son Dakika

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