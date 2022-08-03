Devrilen traktörün altında kalıp, öldü - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalıp, öldü

03.08.2022 19:36
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan Hasan Turhan (73), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan Hasan Turhan (73), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi Pandullu mevkisinde meydana geldi. Hasan Turhan, fındık bahçesinde çalışırken direksiyon kontrolünü yitirdiği 54 ND 992 plakalı traktör devrildi. Hasan Turhan devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Turhan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Hasan Turhan, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen traktörün altında kalıp, öldü - Son Dakika

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