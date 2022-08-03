Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

03.08.2022 21:48
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık tarlasında çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık tarlasında çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi Pandullu mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, fındık tarlasında çalışan 73 yaşındaki Hasan Turhan, 54 ND 992 plakalı traktörü kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Hasan Turhan ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen Turhan hayatını kaybetti.

Hasan Turhan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere adli tıbba kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

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Devrilen traktörün altında kalıp, öldü Devrilen traktörün altında kalıp, öldü
Kaynak: İHA

Hasan Turhan, Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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