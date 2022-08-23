Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor

23.08.2022 15:34
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde oturan 58 yaşındaki ayakkabı ustası Özcan Taşkaya, el emeğiyle yaptığı üretimi 45 yıldır sürdürüyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde oturan 58 yaşındaki ayakkabı ustası Özcan Taşkaya, el emeğiyle yaptığı üretimi 45 yıldır sürdürüyor.

Mesleğe 1977 yılında adım atan Taşkaya, her gün ilk günkü heyecanla iş yerini açıyor.

Taşkaya, yıllardır el emeği ayakkabı üretimiyle geçimini sağlıyor.

Atölyesinde tek başına yılda yaklaşık 100 çift ayakkabı üreten Taşkaya, imkanlar el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

Özcan Taşkaya, AA muhabirine, yıllardır el emeği ayakkabı üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taşkaya, el emeği ayakkabı üretiminin zahmetli olduğunu dile getirerek, "Ayakkabıyı ve tamiratını herkes yapamaz. Bunlar marifet, hüner isteyen şeyler." dedi.

Mesleğin son temsilcileri olduklarını belirten Taşkaya, çırak bulamadıklarını kaydetti.

Taşkaya, elinden geldiğince mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 19:41:17. #1.13#
SON DAKİKA: Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement