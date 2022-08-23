Taşkaya, el emeği ayakkabı üretiminin zahmetli olduğunu dile getirerek, "Ayakkabıyı ve tamiratını herkes yapamaz. Bunlar marifet, hüner isteyen şeyler." dedi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.