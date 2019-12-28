Sakarya'nın meşhur tadı 'ıslama köfte' - Son Dakika
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Sakarya'nın meşhur tadı 'ıslama köfte'

6 saat önce

Sakarya'nın meşhur tadı 'ıslama köfte'Sakarya'nın meşhur yiyeceği ıslama köfte, et suyu ile yapılan ekmeğiyle ağızları tatlandırıyor.

Sakarya'nın meşhur tadı 'ıslama köfte'

Sakarya'nın meşhur yiyeceği ıslama köfte, et suyu ile yapılan ekmeğiyle ağızları tatlandırıyor. 3 kuşaktır ıslama köfte yaptıklarını belirten Yavuz Köprülüoğlu, Islama köfte, kökenleri Balkanlara dayanan bir köfte. Aslında bir fakir yemeği, bayatlamış ekmekleri değerlendirerek kemik veya et suyunda baharatla harmanlanarak lezzetlendirildiği Sakarya'nın simgesi haline gelmiş bir yiyecek dedi.

Sakarya'nın markası haline gelen meşhur yiyeceği ıslama köfte, köftesindeki baharatı ve ekmeğindeki özel sosu ile bir kez tadına bakanlarını beğenisini topluyor. Şehrin en eski firmalarından olan Köfteci İsmail isimli işletmenin üçüncü kuşak işletmecisi Yavuz Köprülüoğlu, Islama köfte, birçok köftenin olduğu gibi kökenleri Balkanlara dayanan bir köfte. Aslında bir fakir yemeği, bayatlamış ekmekleri değerlendirerek kemik veya et suyunda baharatla harmanlanarak lezzetlendirildiği Sakarya'nın simgesi haline gelmiş bir yiyecek dedi.

'ASIL ÖZELLİĞİ EKMEĞİ'

Islama köftenin diğer köftelerden daha farklı bir noktada olduğunu belirten Yavuz Köprülüoğlu, Köftesinin de baharatı farklı, ancak ıslama köftenin asıl özelliği ekmeğidir. Tabi ki biz köftemizi seviyoruz, diğerlerinden farkı aslında şu, ekmeğiyle çeşnilendirilmesi ve daha eski bir reçete, eski bir tarif olması. O yüzden ıslama köfte diğerlerinden biraz daha ayrı tutulabilir. En iyi arkadaşı ise piyaz ve yanında kabak tatlısıdır. O da yine Adapazarı'nın geleneksel tadıdır. O da sadece buraya has bir şekilde pişen bir tatlıdır diye konuştu.

Islama köfteyi severek yediğini, vazgeçilmez bir lezzet olduğunu belirten Mahmut Esen ise, Burası bizim arkadaşlarla buluşma yerimiz, çok lezzetli şeklinde konuştu.

İzmit'te kimya fabrikasında üretim müdürü olarak çalışan ve ıslama köfte yemek için Sakarya'ya gelen Arif Akaytay ise, İzmit'te çalışıyorum ve her zaman geliyoruz. Çok severek yiyoruz dedi.

Sakarya'nın meşhur tadı 'ıslama köfte'

Sakarya, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
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