D-650'de cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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D-650'de cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

04.08.2022 10:39
D-650'de cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-650 karayolu Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere savrulan motosiklet sürücüsü S.A. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-650'de cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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