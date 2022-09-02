Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

02.09.2022 09:32

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

D-650 kara yolundan Adapazarı yönüne giden Yasin Karadağ idaresindeki 26 UE 359 plakalı gıda maddesi yüklü tır, Teşvikiye Mahallesi'nde aynı istikametteki Abdurrahim Güneş'in kullandığı 11 AAF 978 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Güneş, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolun solundaki bariyerlere saplanan tırda sıkışan sürücü Karadağ ise kaza kırım ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

Karadağ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolunda trafik akışı bir süre her iki yönde kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, Karadağ, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika
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