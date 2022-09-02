Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolunda trafik akışı bir süre her iki yönde kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, Karadağ, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika

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