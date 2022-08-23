Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçe merkezinden geçen D-650 kara yolunda seyreden Kadir Can (63) idaresindeki 54 RH 740 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Sitesi girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt yolda sürüklenen sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
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