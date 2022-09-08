Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

08.09.2022 14:36
Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan kedi, veteriner kontrolünün ardından doğaya salındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir itfaiye ekibi olarak kent genelinde oluşan yangınlar, kazalar ve afet durumlarıyla mücadele noktasında büyük özveriyle çalışıyoruz. 16 ilçede bulunan grup amirliklerimize vatandaşların ve sokaktaki dostlarımızın zor durumda olduğu noktasında yapılan ihbarlar ile hemen harekete geçiyor ve gerekeni yapıyoruz. Her bir canlının hayatı bizim için kıymetli ve önemli. Havalandırmaya sıkışan bu yavru kediyi kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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