Sakarya'da otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

22.08.2022 09:24

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunun ilçe merkezi kesiminde N.Ş. idaresindeki 26 AAK 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu durağa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü N.Ş, otomobildeki eşi M.Ş. ve çocuğu E.Ş. yaralandı. Durakta bekleyen H.Y. hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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