Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu operasyonları düzenlendi. 5 gün içerisinde düzenlenen farklı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; 23 kök Hint keneviri, 800 gram kubar esrar, 3 gram bonzai ve 3 bin 500 gram metamfetamin adı verilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadeleri sonrasında serbest bırakılan A.C., T.T., O.Y., S.S. ve M.A. isimli 5 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek suçlarından işlem yapıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı - Son Dakika

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