Kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı

22.08.2022 11:48
Kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak durağa çarptı. Meydana gelen kazada otomobil takla atarak durabilirken, durakta bekleyen Hasan Y., sürücü N.Ş., otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ş. ve E.Ş. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Hasan Y'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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