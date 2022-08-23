Kaza, D-650 karayolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Kadir Can (63) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü metrelerce sürüklenirken durum sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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