Kaza, dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balıkhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 54 RK 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlardan biri, suya girerek araç sürücüsünü kurtardı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu - Son Dakika

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