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Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

18.07.2021 11:06

Yaz turizminin önemli merkezlerinden Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı sahillerinde, turizm sezonuyla başlayan hareketliliğin Kurban Bayramı'nda daha da artması bekleniyor.

Yaz turizminin önemli merkezlerinden Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı sahillerinde, turizm sezonuyla başlayan hareketliliğin Kurban Bayramı'nda daha da artması bekleniyor.

Mavi bayraklı plajları ve 87 kilometre uzunluğa sahip Sakarya sahilleri, konumu ve maviyle yeşili buluşturan güzellikleriyle tatilcilerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin ortasında kalan, avantajlı konumuyla turistlerin uğrak noktası haline gelen kentin, denizi, yeşili ve kaliteli kumsalıyla dikkati çeken Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ilçesi, misafirlerine ilçenin farklı noktalarından denize girme imkanı sunuyor.

Yazın nüfusu 10 katına kadar çıkan Karasu'da 53 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinin 13 kilometrelik kısmında Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından cankurtaran hizmeti veriliyor.

Karadeniz'in batısında 14 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

İlçedeki kum zambaklarını görmeye gelen ziyaretçiler, yer yer 150 metreye ulaşan sahil genişliğinde suya girmenin keyfini çıkarıyor.

Bayramda yüzde 100'e varan doluluk oranına ulaşılacak

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 1 Temmuz itibarıyla büyük ölçüde kaldırılmasının ardından turizm işletmelerinin rahat nefes aldığını söyledi.

Bu süreçte Kocaali'deki işletmelerde de yoğunluk yaşandığını ifade eden Acar, "Bütün vatandaşlarımızı 14 kilometrelik uzun kumsalı,150 metrelik kumsal derinliğine sahip Kocaali sahiline bekliyoruz." dedi.

İlçede, hafta sonları ve bayramlarda ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Acar, bütün işletmelerin ve turizm tesislerinin bayrama hazır olduğunu vurguladı.

Acar, işletmelerin bütün imkanları ve ekipleriyle ziyaretçileri beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maden Deresi'ne, Çam Dağı'na, özellikle bu inci gibi kumsalımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Konaklama tesislerinden, işletmeci arkadaşlarımızdan bize gelen geri dönüşler çok iyi. Bayramda yüzde 100'lere varan doluluk yaşayacağız."

Yazın Karasu'da nüfus 10 katına çıkıyor

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da ilçenin Türkiye'nin ikinci uzun kumsalına sahip olduğunu belirterek, "Ortalama nüfusu 67 bin olan ilçemiz, özellikle yazın misafirlerimizin gelmesiyle 700 bini aşmaktadır." diye konuştu.

Karasu sahilinde belediye tarafından biri mavi bayraklı iki hizmet alanı oluşturulduğunu aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Ayrıca, 20 bin metrekare sahil park kısmında da binlerce vatandaşımızı her gün ağırlamaktayız. Karasu ilçemize değer katacağını düşündüğümüz tamamen Karasu Belediyemizin imkanlarıyla hazırlanan sahil projemiz mevcut. Yaklaşık maliyeti 12 milyon civarındaki bu projemizin yüzde 70'lik kısmını tamamlamış durumdayız. Şu anda sahil bandımızda yürüyüş yolları ve kaldırım kısmı kaldı. İnşallah bu projeyi tamamladığımızda Karasu'da binlerce insanımızı huzur içinde ağırlamanın onurunu yaşayacağız."

Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor
Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor
Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor
Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Karadeniz, Sakarya, Kocaali, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'nın sahilleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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