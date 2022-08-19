Asırlık camide ihtiyaç sahipleri için toplanan paraları işte böyle çaldı - Son Dakika
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Asırlık camide ihtiyaç sahipleri için toplanan paraları işte böyle çaldı

19.08.2022 12:10

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 130 yıllık Rahime Sultan Camii'nde ihtiyaç sahipleri için toplanan sadaka kutusundaki paraları çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 130 yıllık Rahime Sultan Camii'nde ihtiyaç sahipleri için toplanan sadaka kutusundaki paraları çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in 4'üncü hanımı Peruste Rahime Sultan tarafından 1892 yılında Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'ne yaptırılan camide meydana gelen hırsızlık olayı şaşkınlık uyandırdı. Edinilen bilgiye göre, toplu taşıma aracından inen bir şahıs, tanınmamak için maske ve şapka takarak camiye girdi. Elindeki aparatla sadaka kutusunu açan şüpheli, yaklaşık 200 lirayı alarak kayıplara karıştı. Namaz kıldırmak için camiye geldiğinde kutunun boş olduğunu gören imam Mücaheddin Çoban, güvenlik kameralarını izleyince şoke oldu.

"O paralar yardıma muhtaç insanlar ve cami giderleri için kullanılıyor"

130 yıllık Osmanlı eseri olan Rahime Sultan Camii'nin imamı Mücaheddin Çoban, "Rahime Sultan Camii hem yol güzergahında hem de tarihi bir yapısı olan cami olduğu için kendi cemaatinin dışında turistte gelebiliyor. Caminin içinde kutsal emanet olduğu için giriş kapısını kapatıyoruz. Camiyi ziyarete gelenler de gönüllerinden ne koparsa sadaka kutusuna bağışta bulunuyor. O paralar yardıma muhtaç insanlar ve cami giderleri için kullanılıyor. Ben ikindi namazı için camiye geldiğim zaman sadaka kutusunun açılıp, içindeki paraların boşaltıldığını gördüm ve kamera kayıtlarına baktım. Sapanca-Adapazarı hattı dolmuşundan inen bir kişinin gelip kutuya yöneldiğini gördüm. Bu kişinin namaz kılmaya gelmediği çok net bir şekilde anlaşılıyor ve cebinden bir aparat çıkartarak hem bozuk paraları hem de yaklaşık 200 lira olan kağıt paraları alarak gidiyor" dedi.

"Yardıma muhtaç insanların rızkını çalmış oluyor"

Sadaka kutusundaki paraların yardıma muhtaç insanlara verildiğini aktaran Çoban, "Burada kimin kapısını çalsanız ya da caminin imamı, görevlisiyle görüşseniz onlar size gerekli yardımda bulunacaktır. Böyle ahlaki erdemden yoksun bir davranışa, hele ki Allah'ın evine yapılan bir olaya tenezzül etmenin bir anlamı yoktur. Daha önce yol parası olmayan ve aracının benzini biten kişiler geldi. Biz de cemaatle birlikte bu paraların kat kat fazlasını verdik. Burada biriken paralar haftalık olarak toplanır, sayımı yapılır, yardıma muhtaç insanlara ve cami giderlerine kullanılır. Bu şahıs bir yerde yardıma muhtaç insanların rızkını çalmış oluyor. Böyle bir durum içine düşen vatandaşımız olursa lütfen öncelikle cami görevlileriyle irtibata geçsin. Çünkü Allah, 'Yolda kalmışlara yardım edin' diye emir veriyor. Görevli bunun farkında olduğu için kat kat fayda ve yardım sağlayacaktır. Böyle işlere tenezzül etmesinler" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sapanca, Sakarya, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asırlık camide ihtiyaç sahipleri için toplanan paraları işte böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asırlık camide ihtiyaç sahipleri için toplanan paraları işte böyle çaldı - Son Dakika
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