2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika
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2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİLDİ 4 YARALI

30.07.2022 11:58
2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİLDİ 4 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde meydana geldi. Irak uyruklu Ranya Falıh M.?nin (21) kullandığı elektrikli bisiklet, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Kazada Ranya Falıh M., bisiklette yolcu olarak bulunan Hanna Ibrahim Kzar Al D. ve Rahma Falıh M. yarandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada, aynı yerden başka bir elektrikli bisiklet daha aynı yola devrilirken, 1 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Sapanca, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika
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