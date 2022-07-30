SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde meydana geldi. Irak uyruklu Ranya Falıh M.?nin (21) kullandığı elektrikli bisiklet, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Kazada Ranya Falıh M., bisiklette yolcu olarak bulunan Hanna Ibrahim Kzar Al D. ve Rahma Falıh M. yarandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada, aynı yerden başka bir elektrikli bisiklet daha aynı yola devrilirken, 1 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Sapanca, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

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