Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü

21.08.2022 13:23
Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bungalov işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme restoranının mutfak kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sapanca, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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