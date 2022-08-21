Yangın, Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bungalov işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme restoranının mutfak kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sapanca, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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