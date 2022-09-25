Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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