Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde Ö.F.D., E.G. ve E.D. isimli şahısların Sapanca ilçesi İstanbuldere Mahallesi'ne gelerek tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satacağını belirlendi. Şüphelilerin bölgeye geldiği araç ekiplerce durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 70 adet sikke, 13 adet obje ve 1 adet tablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Sakarya, Sapanca, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durdurulan araçtan onlarca tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

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