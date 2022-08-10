Motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

10.08.2022 10:31
Motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet ile işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet ile işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arifiye istikametine doğru seyir halinde olan ve M.Y.K. (26) idaresindeki 34 UL 5197 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelmekte olan ve işçileri taşıyan servis midibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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