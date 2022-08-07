Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu - Son Dakika
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Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu

07.08.2022 16:31
Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, nişanlısıyla gittiği gölün kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren Yusuf Aksarı (25), boğuldu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, nişanlısıyla gittiği gölün kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren Yusuf Aksarı (25), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Kırkpınar Portakal Çiçeği Caddesi mevkindeki piknik alanında meydana geldi. Yusuf Aksarı, nişanlısı ve yakınlarıyla piknik yapmak için Sapanca Gölü'nün kenarındaki alana geldi. Serinlemek için suya giren Aksarı, gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri geldi. Dalgıçlar, Aksarı'nın cansız bedenini suyun altında bularak, kıyıya çıkardı. Aksarı'nın cenazesi morga kaldırıldı.

1 ay önce nişanlanan ve 4 ay sonra evleneceği öğrenilen Yusuf Aksarı'nın cenazesi, yarın Akyazı ilçesinde toprağa verilecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu - Son Dakika

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