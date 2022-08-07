Olay, öğle saatlerinde Kırkpınar Portakal Çiçeği Caddesi mevkindeki piknik alanında meydana geldi. Yusuf Aksarı, nişanlısı ve yakınlarıyla piknik yapmak için Sapanca Gölü 'nün kenarındaki alana geldi. Serinlemek için suya giren Aksarı, gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD , polis ve sağlık ekipleri geldi. Dalgıçlar, Aksarı'nın cansız bedenini suyun altında bularak, kıyıya çıkardı. Aksarı'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu - Son Dakika

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