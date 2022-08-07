4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti

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Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen olaya göre 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü'ne geldi. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu.

SUDAN ÇIKARTILDI AMA KURTARILAMADI

Aksarı'nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI

Yusuf Aksarı'nın 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşıyla birlikte göle geldiği ve 4 ay sonra da düğünlerinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.