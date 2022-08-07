4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti - Son Dakika
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4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti

07.08.2022 16:14

Sakarya'da serinlemek için nişanlısıyla birlikte gittiği Sapanca Gölü'ne giren 25 yaşındaki Yusuf Aksarı boğuldu. Hayatını kaybeden gencin 4 ay sonra düğünü olduğu öğrenildi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen olaya göre 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü'ne geldi. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu.

SUDAN ÇIKARTILDI AMA KURTARILAMADI

Aksarı'nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün hazırlıkları yapıyorlardı, nişanlısının gözleri önünde ölüme gitti

4 AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI

Yusuf Aksarı'nın 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşıyla birlikte göle geldiği ve 4 ay sonra da düğünlerinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün hazırlıkları yapıyorlardı, nişanlısının gözleri önünde ölüme gitti
Düğün hazırlıkları yapıyorlardı, nişanlısının gözleri önünde ölüme gitti
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Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu Nişanlısıyla gittiği piknikte girdiği gölde boğuldu
Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, Sakarya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti - Son Dakika
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