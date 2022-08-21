Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Göl Mahallesi İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Yolculukları sırasında tesiste ailesi ile birlikte verdikleri mola sonrası aracına binmek isteyen S.A. adlı kadın, ayağında biranda acı hissetti. Sağ ayağında kanama olan kadın için ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, tedavi altına alındı. Olay sonrası soruşturma başlatan Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin belirlenmesi amacıyla olayın yaşandığı bölgede gerçekleştirilen düğün eğlencelerini incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Hisarcık, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika

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