KONAKLAMA TESİSİNDE YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

KONAKLAMA TESİSİNDE YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

21.08.2022 16:03

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisindeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisindeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kurtköy Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi'ndeki konaklama tesisinin mutfak bölümünde çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Mutfağın içinde bulunduğu 2 katlı ahşap yapı, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
GAZİANTEP 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Sapanca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONAKLAMA TESİSİNDE YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 16:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: KONAKLAMA TESİSİNDE YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement