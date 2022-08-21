Yangın, Kurtköy Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi'ndeki konaklama tesisinin mutfak bölümünde çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Mutfağın içinde bulunduğu 2 katlı ahşap yapı, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sapanca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KONAKLAMA TESİSİNDE YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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