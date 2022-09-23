İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 'de Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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