Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

23.09.2022 17:48
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden S.K. ve E.D. operasyonla yakalandı. Polis, firari şüpheli Y.E.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 15 Eylül'de gece saatlerinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etmiş, olayda yaralanan 3 kişiden Yaşar Metin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerine 50 metre mesafede park halinde bulunan otomobilde şüphe üzerine arama yapan ekipler, aracın arka koltuğunda mermiler ele geçirmişti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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