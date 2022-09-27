Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

27.09.2022 09:00
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.K. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, firari şüpheli Y.E.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 15 Eylül'de gece saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etmiş, yaralanan 3 kişiden Yaşar Metin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerine 50 metre mesafede park halinde bulunan otomobilde şüphe üzerine arama yapan ekipler, arka koltuğunda mermiler ele geçirmişti.

Polis ekipleri, 23 Eylül'de düzenledikleri operasyonda S.K. ve E.D'yi gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan Balkan Şampiyonası'nda başarı Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan Balkan Şampiyonası'nda başarı Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:38 Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
13:25 Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 15:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement