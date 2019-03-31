Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Serdivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya'nın Serdivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

Sakarya'nın Serdivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Alemdar 36 bin 231, CHP adayı Zafer Kazan 19 bin 530, BBP adayı Ahmet Bilgili bin 295 oy aldı.

Alemdar'ın öz geçmişi

Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini işleri nedeniyle yarıda bırakan Yusuf Alemdar, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Uzun yıllar ticaret ile uğraşan ve 1988 yılında aktif siyasete giren Alemdar, 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı oldu. Yusuf Alemdar bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü ve 2009 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.

Serdivan Belediye Başkanlığı görevine 2014 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Alemdar, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Serdivan, Yusuf Alemdar, Sakarya, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Serdivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]