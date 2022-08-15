O esnada kutudan çıkan bir kedi, kadının kullandığı aracın altında kalarak öldü. Anne kedi ise ölen yavru kedinin başından uzun süre ayrılmadı.

Köprübaşı Mahallesi 4055 Sokak'a otomobiliyle gelen bir kadın kutuya koyduğu 4 kediyi bir sitenin yanındaki boş arsaya bıraktı. Durumu fark eden bir site sakini, kadını uyararak cep telefonuyla kaydetti.

Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı - Son Dakika

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