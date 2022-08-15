Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı

15.08.2022 13:38
Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kutuya koyduğu kedileri sokağa bıraktı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kutuya koyduğu kedileri sokağa bıraktı.

Köprübaşı Mahallesi 4055 Sokak'a otomobiliyle gelen bir kadın kutuya koyduğu 4 kediyi bir sitenin yanındaki boş arsaya bıraktı. Durumu fark eden bir site sakini, kadını uyararak cep telefonuyla kaydetti.

O esnada kutudan çıkan bir kedi, kadının kullandığı aracın altında kalarak öldü. Anne kedi ise ölen yavru kedinin başından uzun süre ayrılmadı.

Olaya tepki gösteren bazı site sakinleri, kadından şikayetçi olacaklarını belirtti. Olay, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

YORUMLAR
500
Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı - Son Dakika
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