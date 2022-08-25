Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi - Son Dakika
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Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi

25.08.2022 12:49
Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bahçesine gelen tilkinin beslenme anı, cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bahçesine gelen tilkinin beslenme anı, cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Cebeci, AA muhabirine, akşam saatlerinde ailesiyle balkonda yemek yedikleri sırada bahçeye tilkinin girdiğini fark ettiklerini söyledi.

Yiyecek verdikleri tilkinin bir süre sonra bölgeden ayrıldığını ancak ertesi gün aynı saatlerde tekrar geldiğini anlatan Cebeci, "Evcil bir hayvan gibi davranıyor. Evimize kadar giriyor, ürkmese sırtını okşayacağız." dedi.

Cebeci'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bahçeye gelen tilkinin verilen yemekleri yemesi, verandadaki eşyaları koklaması ve evin içerisine girmesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi - Son Dakika
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