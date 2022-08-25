Yiyecek verdikleri tilkinin bir süre sonra bölgeden ayrıldığını ancak ertesi gün aynı saatlerde tekrar geldiğini anlatan Cebeci, "Evcil bir hayvan gibi davranıyor. Evimize kadar giriyor, ürkmese sırtını okşayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi - Son Dakika

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