Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

15.09.2022 09:14

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinin 50 metre uzağında park halinde bulunan şüpheli otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka koltuğunda mermiler ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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