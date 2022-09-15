Soyer'den kendisine "Hadsiz, bunun babası da böyleydi" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

Kurum'a "Asgari ücretli hem TOKİ taksidini hem kirasını nasıl ödeyecek?" diye soruldu

Yaralanan 4 kişi, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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