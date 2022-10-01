Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması - Son Dakika
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Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması

01.10.2022 10:10
Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın katılımıyla "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın katılımıyla "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköy Köy Yaşam Merkezi'ndeki buluşmaya katılan Savaşçı, "Öğretmenim Bana Bir Hikaye Yazar Mısın?" çalışmasına katkıda bulunan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrenci ve vatandaşların köy yaşam merkezlerinden istifade etmeye başladıklarını belirten Savaşçı, 10 kitaplık set halinde basılan hikaye kitaplarını yazma, resimleme, dizgileme ve inceleme komisyonunda yer alan 28 öğretmenden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Savaşçı, okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdivan'da 'Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi' buluşması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması - Son Dakika
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