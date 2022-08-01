Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 200 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da 200 kök kenevir ve 6 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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