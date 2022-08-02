Dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

Kaynak: İHA

Selahiye, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı - Son Dakika

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