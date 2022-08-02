Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı - Son Dakika
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Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı

02.08.2022 15:43

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Y.Y. (56) isimli şahıs, sokak köpeğini vurmak istedi. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar ise 3 çocuğa denk geldi. Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edilirken adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Selahiye, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı - Son Dakika

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